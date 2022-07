Presidente do México: existe um despertar da esquerda na América Latina

Apoie o 247

TeleSur - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse sexta-feira que na América há "um despertar de consciências e de muito bons líderes", depois de rever o contexto político nos países da América Latina.

O presidente avaliou os riscos enfrentados pela América Latina e as suas repercussões sociais, elogiando ao mesmo tempo a sensibilidade dos líderes de vários países empenhados no futuro da região.

"Há agora um despertar de consciências em todo o continente americano e de muito bons líderes. Isto ajuda, porque ao mesmo tempo, enfrentamos calamidades como a pandemia, os efeitos da guerra e todas as crises afectam mais as pessoas humildes, as pessoas pobres. Se os governos estiverem nas mãos de governantes ou autoridades sensíveis e humanos, os efeitos das crises podem ser atenuados", sublinhou.

Agradeceu também ao seu homólogo venezuelano Nicolás Maduro, que recentemente o descreveu como "o presidente da dignidade, o presidente da verdade", após o encontro de López Obrador com o Presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, considerando que ele manteve uma posição de compromisso com a América Latina.

Durante a sua declaração da manhã, López Obrador falou sobre o desempenho do líder do Partido dos Trabalhadores do Brasil (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, que descreveu como um "homem excepcional, extraordinário, fraterno e vigoroso", bem como uma bênção para o seu país, tendo em vista as próximas eleições presidenciais.

"Vejo-o como um líder muito melhor do que antes, ele é admirável. Não me devia envolver em dizer mais porque vai haver eleições, mas é uma eleição, uma alternativa, uma bênção para este país e este povo fraternal", disse ele.

Também destacou o papel do seu homólogo argentino Alberto Fernández, que considera "uma pessoa com convicções, honesta, muito preparada, com habilidade política e, como eu disse, com convicções, com uma dimensão social".

Em relação ao chefe de estado boliviano, Luis Arce, López Obrador destacou a confiança que ele foi capaz de ganhar, através do seu trabalho, entre os sectores indígenas e mais empobrecidos da nação.

O líder mexicano também comentou a vitória de Gustavo Petro nas eleições presidenciais colombianas, e salientou a sua determinação em continuar a trabalhar para o bem do seu país, depois de ter recebido ameaças e enfrentado situações difíceis.

Por outro lado, López Obrador salientou que é muito importante ter governos na região que representem o povo.

"Se cuidarmos dos pobres, estaremos mais calmos, poderemos viver livres de medos, mas, o mais importante, seremos muito bons com a nossa consciência, sentir-nos-emos muito felizes, e é isso que devemos procurar", disse ele.

