Presidente do Paraguai diz que "de forma alguma falará com o regime" de Nicolás Maduro

ARN - O chefe de Estado do Paraguai, Mario Abdo Benítez, rejeitou nesta terça-feira a possibilidade de retomar o diálogo com a Venezuela, que foi rompido desde janeiro de 2019, quando Nicolás Maduro assumiu sua segunda presidência. “De forma alguma o diálogo será retomado. Enquanto Maduro for presidente, o Paraguai não tem relações", disse.



A consulta ocorre no marco da visita de alguns parlamentares venezuelanos que se reuniram com seus pares na capital paraguaia, Assunção, para tratar de um "possível restabelecimento do comércio de petróleo". Os deputados visitantes se apresentaram como "uma comissão parlamentar plural" que não representava o governo venezuelano, e sua visita foi realizada como uma "diplomacia parlamentar" para restabelecer a relação bilateral entre as duas nações.



Por sua vez, buscaram apoio para a reincorporação do país caribenho ao Mercosul (após ter sido expulso em 2019). "O que buscamos é a retomada de uma relação entre Paraguai e Venezuela que nunca deveria ter sido rompida por divergências políticas", disse à imprensa o deputado venezuelano José Gregorio Correa.



Sem vínculos

Durante uma cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) em setembro de 2021, o presidente expressou sua posição sobre o governo venezuelano: “Minha presença nesta cúpula em nenhum sentido ou circunstância representa o reconhecimento do governo do senhor Nicolás Maduro. Não há mudança na posição do meu governo e acho que é cavalheiresco dizer isso logo de cara”, explicou na época.



Em consonância com essas declarações, ele também retirou a embaixada paraguaia do país caribenho.

