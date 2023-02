Presidente do Suriname pede calma após protestos sociais

Apoie o 247

Telesur - Após os protestos da última sexta-feira contra o alto custo de vida, o presidente do Suriname, Chan Santokh, espera que o país volte à normalidade.

O presidente destacou nesta segunda-feira que as vias que dão acesso à Assembleia Nacional e aos gabinetes de seu gabinete permanecerão fechadas devido à possibilidade de novas mobilizações na capital, Paramaribo.



O presidente aproveitou a ocasião para comunicar que suspendeu algumas das medidas que provocaram os protestos no país sul-americano.

Santokh anunciou que não haverá aulas em todo o território e as escolas abrirão apenas para os professores organizarem as suas atividades.



Diante da possibilidade de novas mobilizações, o Governo do Suriname prevê um alto efetivo policial para evitar novos excessos.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou-se no domingo preocupado com os protestos em massa ocorridos na última sexta-feira passada no país contra o elevado custo de vida e a eliminação dos subsídios aos combustíveis.

Guterres exortou os setores políticos e econômicos do Suriname a "mostrar moderação e se engajar em um diálogo inclusivo" para enfrentar de forma construtiva os desafios que o país encara.



Segundo fontes oficiais, pelo menos 119 pessoas foram detidas durante os protestos, mas 45 já foram libertadas e enviadas para casa. Pelo menos 74 permanecem atrás das grades.

Nas manifestações da última sexta-feira, 19 pessoas ficaram feridas, segundo o balanço oficial.

