Presidente equatoriano pretende intensificar repressão e adotar modelo de El Salvador

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O presidente equatoriano, Daniel Noboa, que prometera adquirir barcos-prisão para afastar os líderes de gangues das prisões costeiras, enfrenta sua primeira crise, após a fuga de José Adolfo Macías Villamar, conhecido como Fito, líder da facção criminosa Los Choneros. A promessa de adquirir três navios foi anunciada durante a campanha eleitoral, mas o presidente reconheceu que não resolve a grave situação carcerária. Após a fuga de Fito, o governo declarou estado de exceção, enfrentando sequestros, tumultos em presídios e ataques armados. O presidente emitiu um decreto de Conflito Armado Interno, solicitando intervenção militar contra organizações criminosas ligadas ao narcotráfico. A medida inclui toque de recolher e militarização de áreas estratégicas, segundo aponta reportagem do Globo .

O presidente Noboa, inicialmente, destacou os barcos-prisão como medida temporária, complementar à construção de prisões de segurança máxima. A construção de duas dessas prisões, inspiradas no modelo de Nayib Bukele de El Salvador, está programada para janeiro. No entanto, analistas apontam que a questão vai além da infraestrutura, envolvendo a penetração do crime organizado no sistema judicial. O analista de segurança Luis Carlos Córdova destaca a necessidade de enfrentar o envolvimento criminoso nas instituições estatais, revelado por investigações da Procuradoria Geral da República.

continua após o anúncio

O Equador enfrenta altos índices de violência, com 40 homicídios por 100 mil habitantes. O Plano Fênix de Noboa, divulgado fragmentadamente, busca o controle estatal das prisões, historicamente prometido sem sucesso pelos governos anteriores. A ligação direta entre prisões e violência nas ruas persiste, com líderes criminosos orquestrando crimes de dentro das celas. A medida dos barcos-prisão visa isolar líderes de facções, impedindo o uso livre de equipamentos de comunicação nas prisões.

A aquisição de barcos-prisão é criticada como paliativa, carecendo de implementação clara. Analistas apontam a necessidade de mudanças legais, sugerindo um "sistema de estado de exceção permanente", semelhante ao modelo de Bukele em El Salvador. A complexidade do desafio carcerário no Equador requer uma abordagem mais abrangente para conter a violência e a influência do crime organizado.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: