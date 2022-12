Presidente mexicano diz que há denúncia de golpe brando contra ele

AMLO disse que a Procuradoria-Geral da Cidade do México dará seguimento às investigações edit

247 - Há uma denúncia na Procuradoria-Geral da Cidade do México sobre a organização de um golpe brando contra o governo de Andrés Manuel López Obrador, disse nesta segunda-feira (26) o mandatário.

Em sua entrevista coletiva matinal no Palácio Nacional, AMLO respondeu positivamente à pergunta de um jornalista sobre o assunto, e disse que a promotoria liderada por Ernestina Godoy dará seguimento às investigações. O presidente do México disse ter muita confiança nela porque é honesta e incapaz de ser cúmplice.

AMLO disse que a tentativa de golpe se deve ao fato de posições diferentes com grupos adversos que faziam parte de um regime dedicado a saquear o México.

Eles protegem um grupo chamado Compact, uma nova oligarquia surgida no governo do ex-presidente Carlos Salinas de Gortari, disse AMLO. Ele contou que, a partir de então, criou-se uma rede de cumplicidades que beneficiou não só os traficantes de interesses, mas também os donos da mídia e os jornalistas. (Com informações da Prensa Latina).

