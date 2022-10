Presidente peruano denuncia perseguição política

Apoie o 247

247 - O presidente do Peru, Pedro Castillo alertou que a ação do Ministério Público deu início a um novo tipo de golpe de Estado no Peru.

Pedro Castillo, denunciou nesta terça-feira (11) que é vítima de perseguição política por parte do Ministério Público e reiterou sua intenção de permanecer à frente do governo até o final de seu mandato.

O presidente alertou que a ação do Ministério Público iniciou um novo tipo de golpe de Estado no Peru, após a denúncia constitucional por suposta corrupção apresentada ao Parlamento pela promotora peruana Patricia Benavides.

Pedro Castillo rejeitou e condenou a denúncia contra ele como chefe de um governo legal eleito e criticou duramente a ação do promotor Benavides.

O presidente questionou os métodos do Ministério Público, de coação e abuso dos investigados, medidas não aplicadas a outros supostos criminosos e destacou que o Ministério Público deve ser liderado por pessoas honestas.

Ele também afirmou que ele e os ministros permanecem em seus cargos. "Eles não vão nos intimidar, estamos aqui mais firmes do que nunca", acrescentou e comentou que não cometeu nenhum crime.

Após a denúncia de Castillo, o ministro da Justiça, Félix Chero, destacou que "estamos assistindo a uma terceira etapa de um plano sistemático para depor o presidente e atacar as instituições democráticas".

Segundo o ministro Chero, a primeira etapa consistiu em alegar fraude para impedir Castillo de ser presidente e a segunda etapa consistiu em tentativas de impeachment e pressão por sua renúncia.

A promotora Patricia Benavides acusou Pedro Castillo de supostamente liderar uma organização criminosa dedicada a dirigir contratos para obtenção de benefícios, composta pelos ex-ministros dos Transportes, o fugitivo Juan Silva, e da Habitação, Geiner Alvarado.

O documento do procurador orienta o Parlamento a aplicar a Constituição e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que abre a possibilidade de contornar a proibição de denunciar um presidente em exercício por crimes que não sejam traição, não convocar eleições e encerrar ou dificultar o funcionamento dos demais poderes do Estado.

