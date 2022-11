Primeiro-ministro do Peru renuncia e Castillo anuncia nova reforma ministerial

"Tendo aceitado a renúncia do primeiro-ministro, a quem agradeço por seu trabalho pelo país, renovarei o gabinete", disse o presidente do Peru, Pedro Castillo edit

Apoie o 247

ICL

RFI - O presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou que vai renovar seu gabinete ministerial depois de aceitar a renúncia de seu primeiro-ministro, Aníbal Torres. O chefe de Estado fez o anúncio surpresa ao país por volta da meia-noite no horário local, nesta quinta-feira (25), em uma mensagem transmitida do Palácio do Governo pela televisão estatal.

Pedro agradeceu seu primeiro-ministro e confirmou a reforma ministerial. "Tendo aceitado a renúncia do primeiro-ministro, a quem agradeço por seu trabalho pelo país, renovarei o gabinete", disse. A renúncia ocorre em meio a um novo confronto entre o Executivo de esquerda e o Legislativo, controlado pelas bancadas de direita.

Antes do anúncio da renúncia, o líder do Congresso, José Williams, anunciou que "o Conselho de Administração rejeitava a possibilidade do voto de confiança" levantada pelo primeiro-ministro, há uma semana, sobre um projeto de lei do Executivo que visa propor um referendo, sem passar pelo filtro do Congresso.

O premiê, um advogado de 79 anos que assumiu o cargo em fevereiro, avisou que renunciaria se o Congresso não debatesse o projeto. Castillo quer organizar um referendo na Assembleia Constituinte para mudar a Carta Magna (1993) que promove o livre mercado e transformou o Peru em uma das economias mais abertas da região, mas também com maior desigualdade.

Ele é o quarto chefe de gabinete a deixar o cargo desde que Castillo assumiu o poder, há 16 meses. O presidente peruano terá que nomear um quinto gabinete nos próximos dias e, ao mesmo tempo, enfrenta seis investigações da Promotoria por corrupção.

No Peru, os ministros costumam colocar seus cargos à disposição do presidente quando o primeiro-ministro renuncia. O poremiê é responsável pela coordenação dos membros do gabinete e administra as relações do Executivo com os demais poderes do Estado.

Intervenção da OEA

Essa crescente tensão levou Castillo a denunciar um suposto golpe em andamento e pedir a intervenção da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Uma missão da OEA visitou Lima esta semana e se reuniu com autoridades e opositores para analisar a disputa entre os poderes. Castillo, no poder desde julho de 2021, já enfrentou duas tentativas de impeachment no Congresso. Ele também alega que não pode ser investigado até o final do mandato, em julho de 2026.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.