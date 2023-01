Principal promotoria do Peru fala em genocídio e abre inquérito contra Boluarte após o dia mais mortífero de protestos

Apoie o 247

247 - A principal promotoria do Peru disse na terça-feira (10) que abriu um inquérito contra a nova presidente Dina Boluarte e membros de seu gabinete sobre a violência repressiva que deixou pelo menos 40 mortos e centenas de feridos desde o início de dezembro, quando eclodiram protestos em apoio a Pedro Castillo.

O inquérito ocorre depois que 17 civis foram mortos na região de Puno, no sul do país, na segunda-feira --o dia mais letal de protestos.



A procuradoria-geral disse que está investigando Boluarte junto com o primeiro-ministro Alberto Otarola, o ministro da Defesa, Jorge Chávez, e o ministro do Interior, Victor Rojas, sob a acusação de "genocídio, homicídio qualificado e ferimentos graves".

Castillo tentou dissolver o Congresso peruano, dominado pelas forças de direita, mas falhou e foi detido. Os manifestantes exigem a renúncia de Boluarte, a dissolução do Congresso, mudanças na constituição e a libertação de Castillo.

Grupos de direitos humanos acusaram as autoridades de usar armas de fogo contra manifestantes e lançar bombas de fumaça de helicópteros. (Com informações da Reuters).

