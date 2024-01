Província argentina quer criar moeda paralela para combater crise gerada por cortes de Milei

Apoie o 247

247 – A província de La Rioja, situada no noroeste da Argentina, aprovou uma medida audaciosa para tentar enfrentar a grave crise econômica e inflacionária que assola o país: a criação de uma 'cuasimoneda', ou 'quase-moeda', paralela ao peso argentino. A decisão surge em um contexto de dificuldades financeiras agudas, marcadas pela necessidade do governo estadual de quitar ao menos 30% das dívidas e pagar salários de funcionários, em meio aos cortes promovidos pelo regime ultralibertário de extrema direita.

Esta medida, impulsionada pelo governador Ricardo Quintela e aprovada pela Legislatura de La Rioja recentemente, gerou reações mistas. Enquanto alguns mandatários regionais expressaram oposição, o presidente argentino, Javier Milei, celebrou a iniciativa. Em uma publicação no X (sucessor do Twitter), durante sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, Milei enfatizou a importância da competição de moedas, uma ideia que ele próprio havia proposto durante sua campanha.

"E pensar que na campanha me chamaram de louco por propor um esquema com competição livre de moedas e agora a estão promovendo", disse, acrescentando que, em caso de crise, o governo não irá resgatar as moedas.

Nesse sentido o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, emitiu um alerta: as províncias têm liberdade para emitir suas próprias quase-moedas, mas não devem esperar um resgate pelo governo nacional em caso de crise, diferentemente do que ocorreu após a emissão generalizada das moedas paralelas durante a crise do sistema de convertibilidade em 2001 e 2002.

A Argentina já tem um histórico com quase-moedas. Desde a crise econômica de 2001, várias dessas moedas circularam no país. Em 2004, quando estavam muito abaixo de seu valor nominal, o Estado nacional absorveu totalmente essas quase-moedas.

