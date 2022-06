PT cumprimenta Petro e diz que, com eleição de Lula, América Latina retomará a paz e prosperidade

Apoie o 247

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e o secretário de Relações Internacionais do partido, Romênio Pereira, divulgaram nota no domingo (19) para saudar a vitória do presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro.

O primeiro governo de esquerda do país, diz o partido, "representa também um novo caminho para toda América Latina e Caribe, unindo a Colômbia aos demais governos da região que colocam a justiça social e a democracia como objetivos principais de suas políticas".

"Esperamos unir-nos a esta vitória nas próximas eleições brasileiras, em outubro, e conquistar a presidência com nosso companheiro Lula, para que nossos governos possam juntos liderar a retomada de uma América Latina e Caribe como região de paz e prosperidade para nossos povos", acrescentam Gleisi e Pereira.

Leia a nota na íntegra:

Saudamos a histórica vitória do Pacto Histórico, com a fórmula Gustavo Petro-Francia Márquez, neste segundo turno das eleições presidenciais colombianas, realizadas neste 19 de junho de 2022.

Este resultado confirma o desejo da população colombiana por uma mudança nos rumos da politica interna de seu país, por um governo que respeite os direitos humanos e os Acordos de Paz de 2016.

Representa também um novo caminho para toda América Latina e Caribe, unindo a Colômbia aos demais governos da região que colocam a justiça social e a democracia como objetivos principais de suas políticas.

Esperamos unir-nos a esta vitória nas próximas eleições brasileiras, em outubro, e conquistar a presidência com nosso companheiro Lula, para que nossos governos possam juntos liderar a retomada de uma América Latina e Caribe como região de paz e prosperidade para nossos povos.

O Partido dos Trabalhadores deseja a Gustavo Petro e Francia Márquez muito sucesso nesta jornada que se inicia e reitera seu compromisso com o campo democrático e progressista da Colômbia e de toda nossa região.

Com nossas calorosas saudações,

Gleisi Hoffmann,

Presidenta Nacional

Romênio Pereira,

Secretário de Relações Internacionais

Brasília, 19 de junho de 2022.

