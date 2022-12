PT manifesta "apoio incondicional" a Cristina Kirchner: 'clara perseguição política'

Vice-presidente argentina foi condenada a seis anos de prisão por supostas fraudes que teriam tirado US$ 1 bilhão do Estado argentino edit

247 - O PT manifestou por meio de nota divulgada nesta quarta-feira (7) “apoio incondicional” a vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, em função de sua recente condenação a seis anos de prisão por um tribunal argentino, após ser alvo de uma intensa perseguição midiática e judicial.

“O processo contra Cristina tem um caráter claro de perseguição política contra uma importante líder popular argentina na atualidade, mais um caso típico de lawfare em nosso continente”, destaca a nota assinada pela presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, e pelo secretário de Relações Internacionais, Romenio Pereira.

>>> Cristina Kirchner reage ao lawfare e diz: "podem me prender"

Na nota, o PT observa que a acusação contra Cristina Kirchner “não se sustenta, foi inclusive julgada improcedente por um juiz anterior, mas o caso foi reaberto e julgado por uma nova corte, com os grandes meios de comunicação alimentando a opinião pública em favor da condenação. No Brasil, vivemos recentemente com a questão da Lava Jato, um processo que tinha como único objetivo perseguir nosso presidente recém-eleito, a maior figura popular do país, e tentar eliminá-lo política e socialmente”.

“Enviamos toda nossa solidariedade a Cristina Kirchner e nos juntamos aos amigos e amigas da nação argentina nesta jornada por um justo e devido processo legal, que ao final absolverá a companheira”, finaliza a nota.

Leia a íntegra da nota:

