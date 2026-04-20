Quem é o professor brasileiro encontrado morto após dias desaparecido em Buenos Aires

247 - O professor universitário brasileiro Danilo Neves Pereira, de 35 anos, que estava desaparecido desde o dia 14 de abril em Buenos Aires, foi encontrado morto. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (20) por um amigo da vítima à CNN Brasil, que noticiou o caso com base em apurações próprias e em dados divulgados por veículos locais na Argentina.

De acordo com a emissora TN, Danilo teria morrido poucas horas após o desaparecimento. Ele foi atendido no hospital Ramos Mejía, uma das principais unidades de saúde da capital argentina, onde o óbito foi registrado ainda no mesmo dia em que perdeu contato com familiares e amigos.

O desaparecimento do brasileiro mobilizou conhecidos e gerou apreensão tanto no Brasil quanto na Argentina ao longo dos últimos dias. Informações iniciais indicavam que ele havia sido visto pela última vez no dia 14, sem que houvesse detalhes claros sobre as circunstâncias de seu sumiço.

A confirmação da morte encerra a fase de buscas, mas abre novas frentes de investigação. As autoridades argentinas ainda trabalham para esclarecer as causas do falecimento e reconstruir os últimos passos do professor antes de sua entrada no hospital. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre possíveis indícios de violência ou outras circunstâncias que possam ter contribuído para a morte.