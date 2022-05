Raúl Castro se reúne com López Obrador e destaca as boas relações entre Cuba e México

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente de Cuba, general de Exército Raúl Castro, conversou com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, sobre as boas relações entre os dois países, informou na segunda-feira a imprensa cubana.

Raúl Castro reconheceu a contribuição de López Obrador para os laços com Cuba, bem como a contribuição do México para a integração regional enquanto ocupava a presidência pro tempore da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Ambas as partes destacaram os laços de amizade entre as duas nações e recordaram os laços históricos dos patriotas cubanos com o México.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

López Obrador fez sua primeira visita de trabalho à ilha e durante sua estada manteve conversas oficiais com o presidente Miguel Díaz-Canel, com quem assinou acordos de colaboração em várias esferas, principalmente na saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, o chefe de Estado mexicano recebeu a ordem de José Martí, a mais alta condecoração concedida por Cuba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE