Realiza-se hoje a cúpula da Celac, a mais importante organização multilateral da América Latina

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Prensa Latina - São Vicente e Granadinas marca nesta sexta-feira (1), um ano à frente da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) com a oitava cúpula do bloco e a premissa de deixar um mecanismo mais integrador como legado.

Este é o conclave diplomático mais importante que se realiza na região, num contexto internacional cada vez mais complexo, cheio de turbulências e necessitado de cooperação.

continua após o anúncio

O primeiro-Ministro anfitrião, Ralph Gonsalves, quer aproveitar o momento para trabalhar arduamente para promover as causas da região latino-americana e caribenha e aprovar resoluções que permitam defender em uma só voz os interesses dos 600 milhões de habitantes. .

A aspiração é que esta cúpula se torne um espaço de diálogo onde se aprofunde a integração política, econômica, social e cultural, e também se consolidem os laços de solidariedade e cooperação entre as nações da América Latina e Caribe.

continua após o anúncio

Outra meta será adotar uma declaração final que reflita os interesses prioritários de todos os membros do bloco, incorpore pronunciamentos especiais sobre questões específicas e também reflita a posição unificada em relação aos problemas que afetam a região.

A Celac reuniu anteriormente seus líderes durante o encontro que nasceu em Caracas, Venezuela (2011) e sucessivamente nas cúpulas de Santiago, Chile (2013); Havana, Cuba (2014); Belém, Costa Rica (2015); Quito, Equador (2016); Punta Cana, República Dominicana (2017); Cidade do México, México (2021) e Buenos Aires, Argentina (2023).

continua após o anúncio

O próximo líder temporário será Honduras e também se espera uma gestão que reivindique o compromisso com a paz e a unidade na diversidade como bandeira no caminho para a integração latino-americana e caribenha.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: