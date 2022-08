Rosatom começa a explorar as instalações do centro de pesquisa nuclear na Bolívia

Apoie o 247

Sputnik - A Rosatom colocou em operação em caráter piloto as primeiras instalações industriais do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Nuclear (CIDTN), informou a corporação estatal russa.

"O Complexo Pré-Clínico Ciclotron-Radiofarmácia [CCRP] e um centro de irradiação polivalente em El Alto foram lançados", disse o comunicado.

Espera-se que o CCRP forneça aos centros de medicina nuclear bolivianos radiofármacos para ensaios clínicos de mais de 5.000 pacientes por ano.

“Dessa forma, os cidadãos bolivianos poderão se submeter a exames médicos oportunos e de alta qualidade com medicamentos de medicina nuclear avançada”, diz Rosatom.

O centro de irradiação multiuso, equipado com uma unidade industrial de raios gama, melhora a segurança alimentar e prolonga a vida útil de vários tipos de culturas. Pode processar mais de 70 toneladas de produtos por dia para preservar sua qualidade e propriedades de consumo.

Além das aplicações agrícolas, o centro de irradiação multiuso também pode ser usado no setor de saúde para esterilizar vários produtos médicos. O projeto CIDTN é único na indústria nuclear e não tem análogos no mundo: o local é o mais alto (quatro quilômetros acima do nível do mar) de todas as instalações de tecnologia nuclear existentes.

O centro permitirá generalizar o uso da tecnologia nuclear e de radiação na agricultura, medicina, indústria e outras áreas importantes da atividade humana, não apenas na Bolívia, mas em toda a região. Além do complexo cíclotron-radiofarmacêutico e do centro de irradiação multiuso, o CIDTN será equipado com uma instalação de reator baseada em um reator de pesquisa água-água com capacidade nominal de 200 kW.

O centro, um dos maiores projetos da Rosatom na América Latina, deve estar totalmente operacional no início de 2025, disse à Sputnik Evgueni Pakermanov, presidente da JSC Rusatom Overseas, empresa que executa o projeto.

