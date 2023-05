Rússia e Cuba realizam diálogo estratégico

Apoie o 247

247 - Rússia e Cuba reforçam e priorizam o diálogo de parceiros estratégicos, com passos concretos na esfera econômica, em meio aos esforços dos centros de poder do Ocidente para impor-lhes medidas coercitivas unilaterais.

O início da visita do Assessor de Economia da Presidência da Rússia, Maxim Oreshkin, a Cuba parece traçar linhas orientadoras para o reforço da cooperação mútua, na iminência da realização da 20ª sessão da comissão intergovernamental para a colaboração entre os dois Estados, comenta a Prensa Latina.

Oreshkin manteve uma conversa privada em Havana e depois em sessão plenária com o vice-primeiro-ministro e chefe de Comércio Exterior e Investimentos Externos de Cuba, Ricardo Cabrisas, que lembrou o caráter estratégico das relações entre as duas nações.

Especificamente, o vice-chefe de governo referiu-se à legislação cubana sobre três tipos de investimento estrangeiro. Busca proporcionar facilidades para o investimento de empresas russas, inclusive em projetos voltados ao desenvolvimento local com pequenos e médios valores, acrescentou.

Procuramos promover investimentos para o desenvolvimento da indústria nacional e que paguem impostos nas exportações para a região da América Latina e Caribe, considerou o governante, que co-preside a referida comissão intergovernamental do lado cubano.

Tanto a Rússia quanto Cuba podem servir de porta de entrada para os mercados das regiões eurasiana, latino-americana e caribenha, respectivamente, considerou o ministro cubano ao traçar as possibilidades de comércio conjunto. As exportações de mercadorias produzidas ou montadas em Cuba, as empresas de capital russo, explicou, poderão aproveitar os benefícios tarifários resultantes da participação de Cuba nos mecanismos de integração regional e da assinatura de acordos de alcance parcial.

Podemos fomentar, no futuro, intenções de concretização no setor da indústria metalúrgica, ciência, digitalização e construção, entre outros, estimou o vice-primeiro-ministro.

A alta participação de empresas russas em negócios com investimento estrangeiro em setores prioritários da economia cubana seria um dos objetivos essenciais da proposta da Agenda Econômica Bilateral de curto, médio e longo prazo, que será assinada na 20ª sessão da referida comissão, considerou Cabrisas Ruíz.

Além disso, pretende endossar um acordo intergovernamental na área de investimentos e, assim, incentivar os empresários russos a participar de setores cubanos como mineração, agroalimentar, bancos e turismo.

A Rússia participa há vários anos em elementos do Programa de Desenvolvimento Econômico e Social da ilha para 2030, mesmo em meio às dificuldades criadas pela duplicação do bloqueio dos EUA a Cuba e pelas mais de 10.000 medidas unilaterais aplicadas contra Moscou.

