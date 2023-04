Santiago Peña vence eleição no Paraguai

Apoie o 247

247- Neste domingo (30), Santiago Peña, de 44 anos, do Partido Colorado, foi eleito presidente do Paraguai. Com 90,73% das urnas apuradas, Santiago Peña ficou com 43,2% dos votos, Efraín Alegre com 27,5% e Payo Cubas com 22,4%. As informações são da Justiça Eleitoral do país.

Mesmo antes da definição oficial, quando a apuração já apontava a liderança de Peña, o atual presidente Mario Abdo Benitez, também do Partido Colorado, confirmou a vitória de seu colega em uma rede social.

Segundo o jornal "ABC Color", a eleição está decidida, e o próprio Santiago Peña também já afirmou que é o vencedor, de acordo com a agência Reuters.

A disputa era esperada para ser acirrada, pois o candidato de esquerda, Efraín Alegre, havia formado uma ampla coalizão e estava bem posicionado nas pesquisas. No entanto, Peña conquistou a maioria dos votos e se tornou o próximo presidente do Paraguai.

