Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile, morre em acidente de helicóptero

247 - O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera, de 74 anos, faleceu nesta terça-feira (6) em um acidente de helicóptero no país, informou o jornal argentino Clarín, citando fontes de Santiago.

Segundo o jornal espanhol "ABC", o helicóptero teve um acidente devido a condições ruins de tempo. O acidente aconteceu em Lago Ranco, na região central do Chile.

O helicóptero era pilotado pelo ex-presidente, que estava acompanhado de outras três pessoas.

