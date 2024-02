Secretário de Estado dos EUA visitará Brasil e Argentina na próxima semana

Apoie o 247

Reuters - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, viajará na próxima semana para o Brasil e a Argentina, onde se reunirá com os líderes de ambos os países para discutir "questões bilaterais e globais", informou o Departamento de Estado norte-americano nesta sexta-feira.

Blinken irá a Brasília, Rio de Janeiro e Buenos Aires de 20 a 23 de fevereiro, quando o Brasil sediará a reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, evento que é parte da presidência temporária brasileira do grupo que reúne as maiores economias do mundo.

Ele se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília para discutir a parceria EUA-Brasil para os direitos dos trabalhadores e a cooperação na transição energética, informou o Departamento de Estado dos EUA, antes de viajar para o Rio para a reunião do G20.

No Rio, ele espera "envolver os líderes mundiais em nossas iniciativas compartilhadas para aumentar a paz e a estabilidade" e abordar os esforços internacionais para apoiar o Haiti enquanto o país enfrenta uma crise humanitária crescente e picos de violência.

Em seguida, Blinken irá a Buenos Aires para uma reunião com o presidente da Argentina, Javier Milei, um libertário de direita que tomou posse em dezembro prometendo uma "terapia de choque" para estabilizar a economia do país.

Blinken e Milei discutirão "o crescimento econômico sustentável, nosso compromisso comum com os direitos humanos e a governança democrática, minerais essenciais e o aumento do comércio e dos investimentos", disse o Departamento de Estado dos EUA em um comunicado.

