Secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa é recebido em Cuba por Raúl Castro e Díaz-Canel

247 - O General do Exército Raúl Castro Ruz recebeu na tarde desta segunda-feira (26), o secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa, General do Exército Nikolai P. Patrushev, que se encontra em visita de trabalho em Cuba.

A reunião confirmou o excelente estado das relações e o elevado nível de diálogo político entre ambas as nações, e revelou o desejo mútuo de continuar a expandir as relações bilaterais, assinala reportagem do Granma

Raúl estava acompanhado pelo membro do Birô Político e Ministro do Interior, Major General Lázaro Alberto Álvarez Casas, bem como por outros chefes do Ministério do Interior.

Também estiveram presentes do lado russo Víctor V. Koronelli, embaixador da Federação Russa em Cuba, e outros membros da delegação.

O Secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa foi também recebido pelo Primeiro Secretário do Comité Central do Partido e Presidente da República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que o recebeu no Salão dos Heróis do Palácio da Revolução.

Nikolai P. Patrushev chegou a Cuba como parte de um itinerário que desenvolverá pela América Latina. Díaz-Canel agradeceu a inclusão de Cuba nessa viagem e expressou que “é um prazer recebê-lo em nosso país”, destacando ainda que estava “acompanhado por representantes de um importante grupo de setores da Federação Russa, que são ativos nas relações bilaterais e na cooperação russo-cubana.

No diálogo, o Presidente cubano expressou que “foram dados passos importantes nas relações bilaterais". “Há um excelente estado de diálogo político-diplomático e continua a expandir-se”. Díaz-Canel afirmou que a visita mostra que a proximidade entre os dois países continua a fortalecer-se, e estão a ser feitos progressos em muitos setores das relações bilaterais.

O Primeiro Secretário do Partido, que estava acompanhado do Major General Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ministro do Interior, pediu ao visitante que levasse “uma saudação fraterna e calorosa ao nosso amigo, o Presidente Putin”.

