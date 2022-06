Secretário-Geral da OEA diz que Cúpula das Américas reflete o compromisso dos EUA de renovar “aliança hemisférica"

O Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, Luís Almagro, participou da abertura do Fórum da Sociedade Civil edit

Apoie o 247

ICL

ARN - O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), o uruguaio Lus Almagro, participou nesta segunda-feira ´(6) da abertura do Fórum da Sociedade Civil, que acontece no âmbito da 9ª Cúpula das Américas, em Los Angeles, e destacou que a realização desta reunião regional reflete "o compromisso dos Estados Unidos de renovar sua aliança hemisférica".

Nesse sentido, Almagro disse que este fórum permite fortalecer a participação da sociedade civil e outros atores sociais no processo de integração regional. Além disso, destacou como "um marco" que esta cúpula seja realizada "quase 30 anos depois da primeira em Miami".

“A realização da 9ª Cúpula reflete o compromisso dos Estados Unidos de renovar sua aliança hemisférica para enfrentar a recuperação econômica da região, trabalhar juntos para fortalecer a resposta a possíveis emergências de saúde e defender com firmeza e determinação a democracia”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Almagro disse que a Cúpula é "um momento histórico para repensar e refletir" sobre como enriquecer as relações interamericanas. Sobre o Fórum da Sociedade Civil, explicou que reflete "o processo de aperfeiçoamento e inovação" dar aos grupos de trabalho um espaço de encontro e participação em discussões temáticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Temos que abordar cada uma das questões hemisféricas. É um hemisfério em que ainda há muita discriminação, contra a população afro, a população LGBTI, contra as mulheres, a discriminação por sexo, é o continente mais desigual, o mais violento, o mais perigoso para os jornalistas, é um continente em que definitivamente temos que resolver cada uma dessas questões, cada uma dessas questões deve ser abordada no espírito de gerar compromissos e pactos mais fortes, com mais apoio institucional e internacional", sentenciou .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o secretário da OEA, o continente deve "mais racionalidade política" em que todos possam se aproximar e encontrar mecanismos de diálogo que permitam reverter a pobreza, a violência e a discriminação.

Esta 9ª edição da Cúpula das Américas, que acontece a partir da segunda-feira (6) até a próxima sexta-feira (10), causou polêmica no continente, pois Cuba, Nicarágua e Venezuela não foram convidados pelos Estados Unidos, que não os considera democráticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE