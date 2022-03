Senador colombiano pede a Iván Duque que esclareça se o país vai estocar armas nucleares e biológicas dos EUA

Apoie o 247

Agência RT - O senador colombiano Iván Cepeda enviou ao presidente Iván Duque uma carta na qual pede que esclareça se "está planejado armazenar armas nucleares e biológicas dos EUA em território colombiano".

A carta foi enviada após declarações do presidente colombiano ao jornal El Tiempo , onde explicou o alcance do anúncio do presidente norte-americano Joe Biden sobre sua intenção de designar a Colômbia como um importante aliado não membro da Organização do Tratado das Nações Unidas Atlântico Norte (OTAN).

"A Colômbia pode armazenar em nosso território equipamentos para os EUA que podem ser usados ​​em qualquer situação de risco", disse Duque naquela entrevista sobre o que significaria a designação de Washington.

A esse respeito, Cepeda pede a Duque, segundo um comunicado de imprensa de seu partido Polo Democrático Alternativo, que esclareça quais são as obrigações adquiridas pela Colômbia como resultado dessa designação e se essa decisão foi consultada com a Comissão Assessora de Relações Exteriores do Senado da República.

Essa comissão é, segundo o senador, um órgão consultivo do presidente para estudar assuntos relacionados à política internacional, negociações diplomáticas, assinatura de tratados públicos, entre outros.

Da mesma forma, o legislador também pede ao presidente que informe sobre quais medidas a Colômbia adotaria para garantir que a implantação de equipamentos estadunidenses em seu território não se torne uma ameaça ao país sul-americano.

"O maior reconhecimento"

Na entrevista ao El Tiempo, Duque descreveu o anúncio de Biden como "o maior reconhecimento dos EUA". para a Colômbia.

"É um privilégio que um grupo muito pequeno de países teve e que permite à Colômbia acesso em termos de investimento, comércio, cooperação científica e segurança ao mais alto nível", acrescentou.

