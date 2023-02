Sindicalistas brasileiros protestam contra repressão aos trabalhadores no Peru

Apoie o 247

247 - Ao canto de “Se cuida imperialista, a América Latina será toda socialista”, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), a Federação Sindical Mundial (FSM) e a Intersindical organizaram um ato sindical e popular, nesta sexta-feira (10), em defesa do retorno da democracia no Peru e pela renúncia da presidenta Dina Boluarte.

A mobilização foi realizada em frente à sede do Consulado Geral do país sulamericano, na Avenida Paulista, 2439, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, e contou ainda com a participação de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da União da Juventude Socialista (UJS) e da União Estadual dos Estudantes de São Paulo (UEE-SP), informa o Portal da CTB.

Em sua fala, o presidente interino da CTB, Renê Vicente, defendeu a liberdade do presidente deposto Pedro Castillo, que segue preso, e a convocação de eleições diretas e democráticas. “A CGTP [Confederación General de Trabajadores del Perú] convocou uma greve geral para paralisar o Peru e demonstrar à América Latina que os trabalhadores e as trabalhadoras estão sofrendo com esse golpe. Retiraram o legítimo direito de protesto da classe trabalhadora através da repressão e isso não pode continuar”, clamou o dirigente.

