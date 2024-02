Sindicato da Aeronáutica da Argentina anuncia que fará greve de 24 horas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Agência RT - Os sindicatos aeronáuticos Associação do Pessoal Aeronáutico (APA), Associação dos Pilotos de Linha Aérea (APLA) e o Sindicato dos Quadros Superiores e Profissionais das Empresas de Linhas Aéreas Comerciais (UPSA) anunciaram que esta quarta-feira, 28 de fevereiro, vão paralisar totalmente os seus serviços durante 24 horas para exigir um ajustamento salarial de mais de 12%.

"Dada a intransigência adotada pela Aerolíneas Argentinas e Intercargo, os sindicatos aeronáuticos APA, APLA e UPSA comunicam que, por razões alheias à nossa vontade, somos forçados a declarar uma paralisação total das atividades por 24 horas", refere um comunicado citado pela Télam.

continua após o anúncio

Segundo o órgão, a ação de protesto foi anunciada após a Aerolíneas Argentinas e a empresa Intercargo oferecerem um reajuste salarial de 12%, com vigência a partir de março.

No entanto, do ponto de vista dos trabalhadores, "o padrão oferecido apenas aprofunda a perda de poder de compra registrada no atual período de paridade", enquanto a recomposição oferecida levaria "a uma diferença salarial insustentável de 70% face à inflação registrada".

continua após o anúncio

Afetações

Com a paralisação, estima-se que milhares de passageiros serão afetados pelo cancelamento ou adiamento de voos. Para esta quarta-feira, a Aerolíneas Argentinas programou mais de 300 voos, domésticos e internacionais, que afetarão cerca de 35.000 pessoas, segundo o El Economista.

continua após o anúncio

De acordo com as informações prestadas pelos trabalhadores, a greve entrará em vigor à meia-noite de 28 de março e foi notificada com antecedência para permitir que as empresas "tomem as precauções necessárias" para não prejudicar os viajantes.Assim, diferentes empresas relataram em suas redes sociais as ações que tomarão para enfrentar a tempestade.

De acordo com a imprensa local, a Jetsmart alertou sobre os possíveis efeitos e propôs aos passageiros a opção de trocar as passagens sem custo adicional; A Aerolíneas Argentinas disse à Télam que ainda não tomou uma decisão; A Flybondi mudará suas operações para o Aeroporto Internacional de Ezeiza e a Latam optou pela mesma solução da Jetsmart.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: