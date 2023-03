Suprema Corte do México dá golpe em AMLO e suspende reforma eleitoral

Apoie o 247

Sputnik Mundo (via Telegram) - A Suprema Corte de Justiça da Nação (SCJN) admitiu a demanda do Instituto Nacional Eleitoral (INE) contra o chamado Plano B do Governo do México e suspendeu a entrada em vigor das reformas do sistema eleitoral do país latino-americano.



Com isso, fica suspensa por tempo indeterminado a reforma eleitoral promovida pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, que modifica a Lei Geral de Instituições e Procedimentos Eleitorais, a Lei Geral de Partidos Políticos, a Lei Orgânica do Judiciário da Federação e emite uma nova Lei Geral Lei sobre os Meios de Impugnação em Matéria Eleitoral.

