Supremo da Venezuela confirma inelegibilidade de Maria Corina Machado, por corrupção e entrega do patrimônio nacional

247 - Maria Corina Machado, opositora de direita na Venezuela, está inelegível e inabilitada para o exercício de cargos públicos por 15 anos. O Supremo Tribunal de Justiça confirmou na última sexta-feira (26) a sentença nesse sentido emitida pela Controladoria-Geral da República em 2021. A sentença indica que ela está “envolvida nos fatos e participa do complô de corrupção orquestrado pelo usurpador Juan Guaidó, que levou ao bloqueio criminoso da República Bolivariana da Venezuela, bem como à flagrante desapropriação das empresas e riquezas do povo venezuelano no exterior, com a cumplicidade de governos corruptos".

Segundo a Justiça venezuelana, Maria Corina Machado descumpriu o artigo 191 da Constituição da República Bolivariana da Venezuela, que dispõe que os deputados à Assembleia Nacional não poderão aceitar ou ocupar cargos públicos sem perder a investidura, exceto em atividades docentes, acadêmicas, acidentais ou assistenciais, desde que não impliquem dedicação exclusiva, uma vez que aceitou o credenciamento como representante suplente da Delegação da República do Panamá junto à Organização dos Estados Americanos (OEA) a partir de 20 de março, 2014, perdendo assim a investidura de Deputado à Assembleia Nacional.”

Machado não poderá participar como candidata nas eleições presidenciais que deverão ser realizadas no segundo semestre deste ano.

