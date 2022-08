Tensão aumenta nos assuntos internos do partido no poder

Apoie o 247

ARN - A tensão no seio da Associação Nacional Republicana do Paraguai - Partido do Colorado (ANR) aumentou nas últimas horas depois do ex-presidente Horacio Cartes (2013-2018) ter insultado o seu sucessor e companheiro de partido, Mario Abdo, e o seu vice-presidente, Hugo Velázquez. Em resposta, o vice-presidente, que também é pré-candidato presidencial, disse que o sector de Cartes se baseia no "dinheiro", uma vez que não existe "afeto e compromisso".

A 18 de Dezembro, o Paraguai realizará eleições primárias para todos os partidos e alianças que definirão os candidatos para as eleições presidenciais de 30 de Abril. No caso da ANR, isto é para além das eleições internas para escolher o seu presidente. A disputa pela liderança da ANR coloca Abdo e Cartes um contra o outro, cada um dos quais tem o seu próprio pré-candidato presidencial: Velázquez e o antigo Ministro da Economia Santiago Peña.

Neste contexto, a ANR está numa feroz batalha interna com acusações de corrupção e o papel desempenhado pela Procuradora-Geral da República, Sandra Quiñónez. O sector de cor liderado por Abdo e Velázquez, Fuerza Republicana, juntamente com parte da oposição, estão a pressionar para um julgamento de impeachment contra o procurador, a quem acusam de proteger Cartes nas investigações sobre alegadas irregularidades. A possibilidade de impugnação do Ministério Público não avança perante a oposição do sector de Cartes, Honor Colorado.

Na quarta-feira, o Presidente Abdo referiu-se a esta situação: "Quem tem de ser investigado é o grupo que está a fazer o esforço para que o julgamento do impeachment não seja bem sucedido. Isto enfraquece a credibilidade da instituição. O impeachment depende da pessoa que possivelmente deveria ser processada", disse Abdo, aludindo a Cartes.

O ex-presidente respondeu durante um evento político. Num vídeo divulgado quinta-feira por vários meios de comunicação paraguaios, Cartes diz que tenta "muito" não falar sobre Abdo e Velázquez porque "eles não são seus rivais", mas diz que está cansado porque é insultado todos os dias. "Tohóna tojapiro tunare", exclamou Cartes, levando o público a aplaudir e a gritar em apoio. Esta é uma expressão vulgar em Guarani quando se pede a alguém para não se incomodar.

Dinheiro dos carros

O Vice-Presidente Velázquez respondeu por sua vez na quinta-feira dizendo que Honor Colorado é sustentado "com o dinheiro de Cartes" e que não há "nenhum apreço ou compromisso". Afirmou que no âmbito da campanha eleitoral não pretende estar no mesmo palco que o ex-presidente.

Velázquez - que se demitirá da vice-presidência este mês para fazer campanha - criticou a procuradora Quiñónez, dizendo que ela "age como Shakira", referindo-se ao facto de ela ser "cega, surda e muda" quando se trata de analisar Cartes.

"Infelizmente, estamos a demonstrar fraqueza institucional e os governos estrangeiros devem vir a chamar as coisas pelos seus nomes", acrescentou, aludindo ao relatório do governo dos EUA que destaca as Cartas como "significativamente corruptas".

