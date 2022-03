Tribunal Constitucional Plurinacional ordena indenização a Evo Morales pela desqualificação de sua candidatura ao Senado

O valor da indenização será estabelecido com base em “despesas judiciais, bem como lucros cessantes e danos consequentes causados ​​pelas autoridades rés”, indica o parecer edit

Por ARN - O Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) da Bolívia ordenou nesta quinta-feira indenizar financeiramente o ex-presidente Evo Morales por desqualificá-lo de sua candidatura a senador nas eleições gerais realizadas em 2020, nas quais Luis Arce foi eleito presidente.

O valor da indenização será estabelecido com base em “despesas judiciais, bem como lucros cessantes e danos conseqüentes causados ​​pelas autoridades rés”, indica o parecer. Ele destaca que no caso de Morales houve uma “restrição imprópria e ilegal de direitos”.

Por outro lado, a decisão exorta o Tribunal Superior Eleitoral a "editar os regulamentos correspondentes ao registo de candidaturas em cada processo eleitoral" e prevê modificações para o cumprimento da residência permanente "com base nas orientações de objectividade e razoabilidade" que o estados governantes.

No ciclo eleitoral de 2020, o Supremo Tribunal Eleitoral desqualificou o ex-presidente, que buscaria uma vaga no Senado, argumentando que não cumpria o requisito de residência permanente. Morales deixou seu país após o golpe contra ele em 2019; Ele morou no México por alguns meses e depois se estabeleceu na Argentina. Ele retornou à Bolívia depois que Arce assumiu a presidência.

Na ocasião, Morales garantiu que permaneceu no exterior porque temia por sua vida, enquanto a oposição o acusou de não querer retornar ao seu país por medo de ser preso pelas ações judiciais contra ele.

