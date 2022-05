Trump propôs invadir Venezuela e "se livrar" de Maduro, diz ex-chefe do Pentágono

Apoie o 247

247, com Sputnik Brasil - Donald Trump, ex-presidente dos EUA (2017-2021), propôs aos líderes de oposição da Venezuela que "se livrassem" de Nicolás Maduro, mandatário do país, indicou no sábado, 14, a agência espanhola Europa Press, citando o livro "Um Juramento Sagrado" ("A Sacred Oath", em inglês), que foi publicado na terça-feira, 10, por Mark Esper, ex-chefe do Pentágono (2019-2020).

"O que aconteceria se o Exército dos EUA fosse lá e se livrasse de Maduro?", perguntou Trump em 5 de fevereiro de 2020, durante uma reunião em Washington com os opositores venezuelanos Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio e Mauricio Claver-Carone.

"É claro que sempre agradeceríamos a assistência dos EUA", respondeu um opositor, acrescentando que os venezuelanos que moravam na Colômbia "queriam recuperar seu país por eles próprios". Isso levou Esper a questionar Guaidó se os seus apoiadores estariam dispostos a se "organizar, treinar e lutar", em vez de envolver diretamente tropas dos EUA contra Maduro.

"Sim, o fariam", concluiu Guaidó após uma argumentação tortuosa, o que não tranquilizou o ex-secretário de Defesa dos EUA.

Donald Trump e a equipe do Conselho de Segurança Nacional (NSC, na sigla em inglês) dos EUA continuaram favorecendo uma invasão militar direta dos EUA, e não desde a Colômbia, o que "seria complicado".

No entanto, a falha da tentativa de golpe de Estado 2019 contra Maduro reforçou a opinião de Trump de que Guaidó era "fraco" e que o presidente efetivo da Venezuela era "forte". A Operação Gideon de maio de 2020 para depor Nicolás Maduro, que, segundo o ex-chefe do Pentágono, poderia ter sido o plano aprovado por Juan Guaidó, também foi frustrado mais tarde por Caracas.

