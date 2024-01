Turistas são vítimas de sequestro por gangue envolvida com exploração sexual, em Punta del Este

Os acusados do crime foram detidos após a polícia ser notificado do pedido de socorro das vítimas edit

247 - Duas mulheres argentinas e uma peruana, com idades entre 25 e 30 anos, foram vítimas de sequestro por uma gangue envolvida em exploração sexual, sendo levadas até a cidade de Punta del Este, no Uruguai. Dois homens acusados foram detidos pela Polícia de Maldonado, conforme comunicado oficial das forças de segurança. O incidente ocorreu na segunda-feira (8), por volta das 8h30 (horário local), quando a polícia recebeu um chamado de emergência. Segundo as vítimas, elas foram trazidas ao Uruguai sob a premissa de férias. No veículo, disseram que estavam se sentindo mal e pediram para parar em um posto de gasolina, ao descerem, solicitaram ajuda a um funcionário local, como consta no boletim de ocorrência. Como informado pelo Globo , por volta das 9h25, a polícia localizou o veículo e identificou os ocupantes. Os suspeitos de tráfico de pessoas para exploração sexual foram detidos, e as autoridades agora abriram uma investigação pelo crime de tráfico de pessoas.

