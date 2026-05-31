Urnas abrem no primeiro turno da eleição presidencial da Colômbia

247 — As urnas foram abertas em toda a Colômbia neste domingo (31) para o primeiro turno da eleição presidencial do país, com eleitores votando para escolher um presidente e um vice-presidente para o mandato de 2026-2030.

A votação começou às 8h, horário local (13h GMT). Mais de 41,4 milhões de eleitores registrados estavam aptos a votar entre as chapas presidenciais e vice-presidenciais.

Cerca de 13 mil locais de votação foram instalados em todo o país. O encerramento da votação estava previsto para as 16h (21h GMT), com resultados preliminares esperados ainda no domingo.

De acordo com o sistema eleitoral colombiano, um candidato que obtenha mais de 50% dos votos no primeiro turno é eleito diretamente. Caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta, os dois mais votados avançam para um segundo turno, marcado para 21 de junho. O vencedor assume o cargo em 7 de agosto.

Pesquisas pré-eleitorais apontavam entre os principais concorrentes Iván Cepeda, da coalizão de esquerda Pacto Histórico, no governo; Paloma Valencia, do partido de direita Centro Democrático; e o candidato independente Abelardo De La Espriella, associado ao movimento de extrema direita Defensores da Pátria.

O esquerdista Cepeda, um senador de 63 anos, lidera as pesquisas de opinião, mas provavelmente ficará bem abaixo do nível de mais de 50% de apoio necessário para evitar um segundo turno em junho. As pesquisas sugerem que ele enfrentará uma disputa muito mais difícil em um segundo turno, quando os eleitores de direita e de centro não tiverem mais vários candidatos para escolher.

Logo atrás nas pesquisas está o advogado e empresário Abelardo De La Espriella, que nunca ocupou um cargo eletivo, mas cujas propostas estéticas e políticas foram comparadas às de Nayib Bukele, de El Salvador.

O cenário político da Colômbia mudou significativamente nos últimos anos. Em 2022, Gustavo Petro, do Pacto Histórico, foi eleito presidente, tornando-se o primeiro presidente de esquerda na história moderna do país.

Pela Constituição, o presidente cumpre um único mandato de quatro anos e não pode buscar reeleição imediata, o que impede Petro de concorrer novamente.