Uruguai: aprovação do governo Lacalle Pou cai cinco pontos e reprovação atinge o ponto mais alto do período, segundo pesquisa

A queda na popularidade é explicada pelo aumento da desaprovação entre os eleitores do bloco governista

ARN - A empresa uruguaia Opcion Consultores divulgou uma pesquisa sobre os níveis de aprovação do governo de Luis Lacalle Pou, que assumiu o cargo em março de 2020. Embora os níveis de aprovação permaneçam altos em comparação com outros governos da região, as últimas pesquisas mostraram uma tendência de queda na popularidade de Lacalle Pou , que conquistou uma sucessão de números favoráveis ​​devido ao seu manejo da pandemia.

O estudo da Opção, realizado entre 23 de maio e 1º de junho, registra uma avaliação favorável de 46% , o que representa uma queda de cinco pontos percentuais em relação ao último estudo.

Dos 46% que aprovam o governo, 14% o consideram "muito bom" e 32% o classificam como "bom", enquanto três em cada 10 uruguaios avaliam desfavoravelmente o governo: 15% o classificam como "ruim" e 14% classificam como “muito ruim”.

A queda na aprovação, segundo a Option, é explicada por um aumento da discordância entre aqueles que dizem ter votado na coalizão governista , composta por cinco partidos de centro-direita.

Por outro lado, a desaprovação da gestão de Lacalle Pou registou um aumento de 7 pontos (de 23% para 30%), atingindo o valor mais elevado desde março de 2020.

“ O governo enfrenta neste momento um contexto mais adverso do que nos trimestres anteriores , a sua aprovação a cair e a sua reprovação a aumentar vários pontos”, conclui o relatório.

Entre os aspectos que podem explicar esse fenômeno, Opção menciona o fim da emergência sanitária , um contexto de inflação mais alta em relação aos parâmetros nacionais nos últimos anos, e um crescimento significativo da criminalidade nos últimos meses, principalmente homicídios.

