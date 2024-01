Venezuela acusa EUA de ordenar saque de avião retido na Argentina

Apoie o 247

247 - O governo venezuelano acusou os Estados Unidos de ordenar o saque do avião da Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), subsidiária da estatal Conviasa, que está retido na Argentina desde 2022, afirmou o chanceler da nação caribenha, Yván Gil, segundo a agência Sputnik.

A Justiça argentina ordenou a transferência do avião da Emtrasur, solicitada em outubro de 2022 pelo Tribunal do Distrito de Columbia, nos Estados Unidos, ao governo estadunidense.

Por sua vez, a Emtrasur declarou que "se reserva o direito de exercer ações judiciais por danos ao patrimônio da empresa, violação dos direitos humanos e do acordo sobre Aviação Civil Internacional".

O Boeing 747 de carga, pertencente à Emtrasur, encontra-se retido na Argentina desde junho de 2022. Chegou do México carregado de peças automotivas, após uma tentativa frustrada de ingresso no Uruguai. A tripulação, composta por 19 pessoas, incluía venezuelanos e iranianos, sendo que um deles era suspeito pelos Estados Unidos de ter vínculos com a Força Al Quds, parte da Guarda Revolucionária Iraniana, considerada uma "organização terrorista" pelo governo dos Estados Unidos.

Inicialmente detidos, os tripulantes foram posteriormente liberados. O avião, adquirido pela Emtrasur da iraniana Mahan Air em outubro de 2021, representou uma transação que, segundo os EUA, infringiu sanções impostas a ambos os países.

