Venezuela comemora 24 anos da Revolução Bolivariana

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comemorou nesta quinta-feira (2) o 24º Aniversário da Revolução Bolivariana ao recordar a posse do comandante Hugo Chávez como presidente do país em 1999 e qualificá-la como a refundação do país, informa a Telesur.

“Celebramos 24 anos de Revolução permanente e o compromisso irreversível com a Nova Pátria. Hoje podemos afirmar que valeu a pena todo o sacrifício e trabalho para levar adiante o projeto bolivariano promovido por nosso Comandante Chávez. Continuaremos em Vitória!”, precisou o presidente, que considerou fevereiro como o mês da “união nacional”.

O presidente qualificou o povo como intelectual orgânico da revolução e convocou "a defender a união do movimento popular, do movimento bolivariano, do movimento chavista".

O chefe de Estado destacou que “há 24 anos se acendeu a luz para um povo”, e valorizou a história do processo revolucionário em quatro fases: período do despertar das rebeliões populares e militares; refundação da pátria; período de resistência ativa; e renascimento nacional.

Nicolás Maduro descreveu o período da refundação da pátria a partir de 2 de fevereiro de 1999 com o juramento de Hugo Chávez, e destacou que este foi o caminho para um novo tempo histórico.

Da mesma forma, especificou que o período do governo de Hugo Chávez Frías demonstrou que outro modelo “alternativo ao capitalismo era possível”.

"Depois da morte de Hugo Chávez em 5 de março de 2013, começou o período de resistência ativa e resistência vitoriosa do povo", disse Maduro, lembrando que o imperialismo, a direita e a oligarquia iniciaram planos para derrubar o processo de justiça social .

Foi uma fase de sanções contra a economia pública e privada da Venezuela, com o objetivo de impor um modelo neoliberal e dependente, como reafirmou o presidente venezuelano.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.