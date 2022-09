Venezuela e Nicarágua se solidarizam com Cuba por danos causados ​​pelo furacão Ian

O furacão atravessou a província de Pinar del Río durante as primeiras horas de terça-feira com uma categoria três na escala Saffir-Simpson edit

247 - Após os danos causados ​​pelo furacão Ian em Cuba, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, expressou sua solidariedade ao governo e ao povo cubano e anunciou a entrega imediata de ajuda à ilha caribenha, informa a agência Telesur.

"Todo o apoio e solidariedade da Venezuela, para irmos imediatamente apoiar o povo de Pinar del Río, no oeste de Cuba, pelo estrago que este furacão causou esta manhã", disse o chefe de Estado venezuelano, destacando que "Cuba e Venezuela são uma única pátria, um único povo".

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, também enviou uma mensagem de solidariedade aos cubanos afetados pelo furacão. Em sua mensagem, Ortega, juntamente com a vice-presidente Rosario Murillo, ratificou o que chamou de sua "sempre solidariedade e reconhecimento de todos, e em particular da liderança do Partido Comunista de Cuba, do Governo da República, do general do Exército Raúl Castro e o presidente Miguel Díaz-Canel".

Anunciou ainda que o seu governo "está na pendência de conhecer os Relatórios sobre os danos materiais, em províncias tão importantes para a economia daquele país irmão, e, como sempre, a nossa enérgica e determinada condenação do criminoso bloqueio ianque e as consequências brutais sobre aquele Povo Fraterno".

O furacão atravessou a província de Pinar del Río durante as primeiras horas de terça-feira com uma categoria três na escala Saffir-Simpson, ventos de mais de 200 quilômetros por hora e fortes chuvas, que causaram inundações. Em seu caminho, Ian causou danos que afetaram o serviço elétrico cubano, causando a suspensão do fornecimento elétrico em grande parte da ilha.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram danos em residências, agricultura, energia elétrica e telefonia, entre outros. (Com Telesur).

