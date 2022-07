Venezuela fornece ao Irã um milhão de hectares de terras agrícolas

Autoridades iranianas destacaram o acordo, acrescentado que as trocas de conhecimento entre os países possibilitam o desenvolvimento de novas indústrias nacionais edit

Agência Sputnik - A Venezuela permitiu que o Irã usasse um milhão de hectares de suas terras agrícolas para cultivo, disse uma autoridade iraniana.

Em declarações ao portal Tasnim, as autoridades iranianas destacaram o acordo, acrescentado que as trocas de conhecimento entre os países possibilitam o desenvolvimento de novas indústrias nacionais.

De acordo com o Irã, a Venezuela forneceu um milhão de hectares de terras agrícolas para cultivo, "enquanto o mundo enfrenta a escassez de reservas estratégicas".

Teerã informou também que um plano tão importante para o cultivo extraterritorial "revela que o Irã se tornou tão grande e forte, atingindo um nível tão alto nos intercâmbios científicos, que outros países estão chegando à República Islâmica".

A aliança firmada entre os países está sendo chamada de "Eixo de Resistência". Nicolás Maduro, presidente venezuelano, comemorou o bom relacionamento entre Caracas e Teerã, lembrando que a parceria começou a ser forjada há mais de duas décadas com a visita ao Irã, em 2001, do falecido ex-presidente Hugo Chávez.

Maduro disse ainda que os EUA e Israel tentaram sufocar a Venezuela por seu papel como uma "alternativa de verdade, justiça, liberdade e democracia" e devido à sua "forte posição de solidariedade ao povo palestino".

Em junho, Nicolás Maduro, visitou Teerã e assinou um acordo de parceria de 20 anos de cooperação com o Irã em diversos campos. O acordo inclui parcerias nas áreas de ciência, tecnologia, agricultura, petróleo e gás, petroquímica, turismo e cultura.

Após a cerimônia, Maduro e Raisi participaram de outro evento que marcou a entrega à Venezuela do segundo de quatro navios petroleiros do tamanho de Aframax, com capacidade de 800.000 barris cada, encomendado à empresa iraniana SADRA.

