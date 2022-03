Venezuela: oposição pede que possível acordo energético entre EUA e Maduro seja condicionado à "transição" democrática

Apoie o 247

ICL

Da Agencia Regional de Noticias - A oposição venezuelana pediu nesta quarta-feira (9) aos Estados Unidos que qualquer acordo energético com o governo de Nicolás Maduro seja condicionado ao "progresso real na transição para a democracia", depois que uma delegação do governo norte-americano se reuniu com o presidente chavista para discutir a possibilidade de flexibilizar as sanções ao petróleo.

"Qualquer suspensão de sanções deve estar condicionada a um progresso real em direção à transição para a democracia e a liberdade na Venezuela", informou o gabinete de Juan Guaidó, líder da oposição que Washington reconhece como presidente interino depois de não reconhecer a reeleição de Maduro em 2018.

A oposição insistiu que "só uma Venezuela com garantias democráticas, institucionais e transparentes pode ser um fornecedor confiável e eficiente de energia para o mundo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Caso contrário", continuou, "não só a corrupção, a ineficiência e o estado atual de nossa indústria petrolífera a inviabilizam, mas também estaria financiando e fortalecendo uma ditadura acusada de crimes contra a humanidade".

A delegação enviada pelo presidente Joe Biden também se reuniu com Guaidó, que tem os EUA como principal aliado. Na reunião, a oposição insistiu que "a suspensão de qualquer medida de pressão, se não visar a democratização, só fortaleceria o autoritarismo que hoje ameaça o mundo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A oposição também comemorou a libertação de dois norte-americanos , também fruto do encontro com Maduro, e pediu que medidas semelhantes sejam implementadas para outros presos por motivos políticos.

O canal de televisão Telesur informou que os dois liberados são Gustavo Adolfo Cárdenas e José Alberto Fernández, que atuaram como diretores da Citgo, subsidiária estatal de petróleo da Pdvesa (Petróleos de Venezuela).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: