Venezuela pede à Guiana e aos EUA que parem de fazer ameaças militares

247 - O Governo da Venezuela apelou nesta quinta-feira (11) aos Governos da Guiana e dos Estados Unidos para que ponham fim às suas ameaças militares, ao mesmo tempo que destaca que a unidade latino-americana e caribenha constitui um fator chave para preservar a paz regional.

O Ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, destacou nesta quinta-feira que as ameaças à estabilidade da região devem ser eliminadas.

“As ameaças à estabilidade da nossa região, impulsionadas pela Guiana e pela sua associação militar com os Estados Unidos, devem ser eliminadas de forma decisiva”, publicou o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, em sua conta na rede social X.

Por sua vez, apelou ao fortalecimento da unidade dos países latino-americanos e caribenhos como elemento fundamental para “garantir nossa Zona de Paz, contra as pretensões imperiais”.

A publicação do diplomata venezuelano ocorreu em resposta às declarações do seu homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, que denunciou o aumento da presença de forças militares norte-americanas na região.

“Poucos dias antes do 10º aniversário da proclamação da América Latina e do Caribe como Zona de Paz, as declarações na Guiana do Subsecretário Adjunto de Defesa dos EUA, que anunciam a intensificação e o aumento da capacidade militar dos EUA, não contribuem para a paz no país. região”, disse o chanceler cubano.

No acordo final da II Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, realizada em janeiro de 2014 em Havana, foi ratificado o respeito aos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e do Direito Internacional, a solução pacífica. disputas, bem como a proibição do uso e ameaça de uso da força.

Na terça-feira, o vice-secretário adjunto de Defesa dos Estados Unidos para o Hemisfério Ocidental, Daniel P. Erikson, anunciou que Washington ajudará a fortalecer as forças armadas da Guiana.

