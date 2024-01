Venezuela rechaça ameaça dos EUA

Para o governo venezuelano, as ameaças de ingerência dos EUA revelam as verdadeiras intenções do império edit

Prensa Latina - As recentes ingerências e ameaças dos Estados Unidos nos assuntos internos da Venezuela receberam a rejeição unânime da Assembleia Nacional (Parlamento) e do Governo, e revelaram as verdadeiras intenções do poder imperial.

As declarações do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, dispararam alarmes na Venezuela, após a decisão do Supremo Tribunal de Justiça de ratificar a inabilitação por 15 anos da oposicionista María Corina Machado .

Durante uma coletiva de imprensa, John Kirby EUA ameaçou impor sanções e disse “temos opções à nossa disposição”.

Kirby alertou na segunda-feira (29) o Governo de Nicolás Maduro que tem até abril para cumprir os acordos alcançados com a oposição em Barbados antes de os Estados Unidos tomarem decisões sobre sanções.

“Não vou avançar em nenhum deles neste momento, mas certamente temos opções em relação às sanções e ao tipo de coisas que podemos tomar. “Eles têm até abril”, disse ele ameaçadoramente.

Paralelamente, foi acrescentada a decisão do US Office of Foreign Assets Control, que informou a modificação da Licença 43 em 18 de outubro do ano passado.

Este documento concedeu autorizações limitadas por seis meses à Companhia Geral de Mineração da Venezuela para realizar transações de produção e comercialização de seu ouro, e agora as modifica com base na decisão do TSJ com políticos de direita.

A indignação foi sentida através de um comunicado do Ministério das Relações Exteriores que repudiou as tentativas de chantagem e ingerência nos assuntos internos por parte do Governo dos Estados Unidos, que afirmou constituir um ultimato contra toda a sociedade venezuelana.

O ministério indicou que através da “coerção e ameaça”, Washington procura impor um golpe, ignorar as instituições da República, aplicar novas medidas coercivas e desestabilizar a economia venezuelana e o bem-estar do seu povo.

A nota rejeitou “absoluta e inequivocamente” o intervencionismo neocolonialista que os Estados Unidos tentam impor contra um país independente que exerce plenamente a sua soberania nacional e tem o direito de escolher o seu próprio destino.

Denunciou que este ataque conta com o apoio de “setores da oligarquia, dos grandes nomes, ligados a apelos passados ​​para a imposição de sanções ilegais que afetaram a economia nacional, regional e global”.

A República Bolivariana afirmou que “não cederá a nenhuma chantagem” e expressou que as suas instituições continuarão a cumprir as leis e a Constituição nacional, de acordo com o mandato recebido pelo povo venezuelano.

O Parlamento também rejeitou categoricamente qualquer ingerência nos assuntos internos da República Bolivariana e qualquer forma de ultimato por parte do Governo dos Estados Unidos.

O órgão máximo do Poder Legislativo aprovou por unanimidade pelos parlamentares de ambos os grupos um acordo rejeitando qualquer decisão que vise prejudicar a soberania, a independência, a integridade territorial e a autodeterminação.

Repudiou e rejeitou categoricamente qualquer forma de ultimato emanado do governo dos EUA, que “ecoasse os aplausos do extremismo violento” dos sobrenomes das oligarquias nacionais da extrema direita fascista.

Reafirmou também o apoio aos acordos de Barbados de 17 de outubro de 2023 para a realização das eleições presidenciais deste ano, em conformidade com o que está consagrado na Constituição.

O texto pedia imediatamente uma grande mesa de diálogo nacional, “ampla e inclusiva”, com o objetivo de desenvolver conjuntamente uma proposta de calendário eleitoral presidencial para apresentar rapidamente ao Poder Eleitoral.

Inclui o apelo a todos os fatores econômicos, políticos, sociais, empresariais, partidos, pré-candidatos, sociedade civil e movimentos sociais, servidores públicos, trabalhadores, estudantes, acadêmicos, intelectuais, povos indígenas, afrodescendentes, organizações de mulheres, entre outros .

O presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, propôs a todos os sectores da vida política e social do país irem ao Conselho Nacional Eleitoral na próxima segunda-feira para propor uma data para a realização das eleições presidenciais.

William Castillo, vice-ministro de Políticas Antibloqueio do Ministério da Economia e Finanças, foi categórico ao afirmar que a opositora María Corina Machado é ligada a Washington.

