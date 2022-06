Viagem de Bolsonaro aos EUA repercute mal: "o vagabundo das Américas"

Bolsonaro viajou aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas e se encontrar com Biden, mas vai também fazer uma motociata em Orlando com apoiadores edit

ICL

Sputnik - O presidente do Brasil está sendo chamado de "vagabundo", mas não da República, e sim das Américas. E tudo tem a ver com a visita de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos para a reunião entre os chefes de Estado do continente americano.

Na tarde da quinta-feira (9), o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, desembarcou em Los Angeles, nos Estados Unidos, para a Cúpula das Américas, que tem como uma das metas o fortalecimento da democracia no continente.

Um perfil bolsonarista postou o vídeo do desembarque do presidente do Brasil em Los Angeles, afirmando que Bolsonaro foi aos EUA "ensinar a Biden como um presidente deve agir".

Na agenda da visita, entrou a reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a primeira desde a tomada de posse do democrata norte-americano.

Mas nem tudo são flores. Uma onda começou a cair no Twitter com publicações contendo uma denominação um tanto maliciosa para o chefe de Estado brasileiro: vagabundo das Américas.

"Como foi que erramos tanto?", indaga o repórter Joaquim de Carvalho.

De República para das Américas, quase uma promoção.

Recepção calorosa para Bolsonaro.

Eu escolho você, Pikachu.

Funcionário do ano.

"Resumo do governo."

