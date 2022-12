Vice-presidente de Cuba está no Brasil para a posse de Lula e cumpre intensa agenda de trabalho

Desde a sua chegada ao Brasil, Valdés já manteve encontros com lideranças políticas e empresariais com o objetivo de estreitar e relançar as relações bilaterais edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente de Cuba, Salvador Valdés, encontra-se no Brasil onde foi participar da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro de 2023, informa a Prensa Latina.

Salvador Valdés desenvolveu nesta sexta-feira (30) uma intensa agenda de trabalho.

Valdés se reuniu com a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffman, a quem agradeceu a solidariedade incondicional de sua organização política com Cuba e a Revolução e seu apoio ao povo cubano na luta contra o bloqueio imposto pelos Estados Unidos.

Em informações divulgadas no Twitter por Valdés, soube-se também que ele manteve reuniões com integrantes do Partido Comunista e do Partido Socialista, que reafirmaram seu apoio e solidariedade à nação caribenha em sua luta pelo levantamento do bloqueio.

Desde a sua chegada ao Brasil, Valdés já manteve encontros com lideranças políticas e empresariais com o objetivo de estreitar e relançar as relações bilaterais.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.