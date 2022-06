Vitória de Gustavo Petro repercute na América Latina

Entre as saudações, estão as dos presidentes Gabriel Boric, Nicolás Maduro, Xiomara Castro, Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández Díaz-Canel e o ex-presidente Lula edit

Apoie o 247

ICL

ARN - Depois que o líder do Pacto Histórico, Gustavo Petro, venceu as eleições colombianas deste domingo com 50,48% dos votos apurados na pré-contagem, vários líderes da região lhe enviaram seus parabéns.

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, foi uma das primeiras a se expressar pelo Twitter. "Em nome do povo de Honduras, parabenizo o corajoso povo da Colômbia por eleger a mudança social histórica que o presidente eleito representa hoje."

Por sua vez, o chefe de Estado do Panamá, Laurentino Cortizo, felicitou Petro afirmando: "Desejo o fortalecimento da democracia do país irmão e os laços históricos que unem nossos povos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por sua vez, o presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que ligou para Petro para parabenizá-lo pela vitória. "Alegria para a América Latina! Trabalharemos juntos pela unidade do nosso continente, nos desafios de um mundo em rápida mudança. Continuamos!"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto isso, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, garantiu através de suas redes sociais que o triunfo de Gustavo Petro "é histórico".

“Os conservadores colombianos sempre foram tenazes e duros. O escritor José María Vargas Vila contou que os ditadores de seu país 'mergulharam o punhal em água benta antes de matar'", escreveu. Acrescentou que em 1948, "esse mesmo procedimento causou o assassinato do grande líder liberal José Eliécer Gaitán. O povo, inflamado pelo crime, destruiu todos os prédios públicos de Bogotá e houve milhares de mortos, de forma popular, espontânea e cruel, revolução."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, disse: "O triunfo de hoje pode ser o fim dessa maldição e a aurora para esse povo fraterno e digno".

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou "estar cheio de alegria" pela vitória de Petro, e o chamou para parabenizá-lo "pela confiança que o povo colombiano depositou nele".

"Sua vitória valida a democracia e garante o caminho para uma América Latina integrada, neste momento que exige a máxima solidariedade entre os povos irmãos", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Da mesma forma, o chefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel, tuitou suas “congratulações fraternas” e reiterou sua “disposição de avançar no desenvolvimento das relações bilaterais para o bem-estar dos povos”.

Por sua vez, o presidente do Equador, Guillermo Lasso, afirmou ter chamado Petro para lembrá-lo de que seu governo está disponível para fortalecer a amizade e a cooperação, "priorizando o desenvolvimento e a integração de nossos povos".

Além disso, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tuitou: “Parabenizo Gustavo Petro e Francia Márquez pela histórica vitória nas eleições presidenciais na Colômbia. Ouviu-se a vontade do povo colombiano, que saiu em defesa do caminho da democracia e da paz. Novos tempos estão à vista para este país irmão”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pedro Castillo, presidente do Peru, indicou que se comunicou com o candidato do Pacto Histórico para felicitá-lo e acrescentou que "eles estão unidos por um sentimento comum que busca melhorias de integração coletiva, social e regional para os povos". "Irmão Gustavo, conte sempre com o apoio do Peru", afirmou.

Além disso, o chefe de Estado da Costa Rica, Rodrigo Cháves, aplaudiu a vitória "democrática e livre". Da mesma forma, ele desejou seus "melhores votos" ao povo colombiano com quem pretende "melhorar a magnífica relação" que eles têm.

O ex-presidente do Brasil e candidato às próximas eleições presidenciais de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva, parabenizou "calorosamente" os vencedores e desejou-lhes sucesso em seu governo. "Sua vitória fortalece a democracia e as forças progressistas na América Latina", disse.

Além disso, o ex-chefe de Estado da Bolívia, Evo Morales, cumprimentou Petro e Márquez através de suas redes sociais e acrescentou: "Nossos irmãos Gustavo e Francia representam o surgimento de uma consciência social e solidária que dignamente levanta bandeiras da esquerda latino-americana e entra na história com a força do voto popular".

Enquanto isso, o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, tuitou que a América Latina "está em festa" e incentivou: "Viva a Colômbia! Viva a grande pátria!"

O ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, também expressou seus parabéns e assegurou que foi "uma vitória histórica para toda a América Latina". "A alegria do povo colombiano também é nossa", assegurou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE