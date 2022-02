Argentina fecha acordo de US$ 8 bi com China para construção de usina nuclear perto de Buenos Aires

Apoie o 247

Sputnik - Projeto estava parado desde 2015, mas finalmente foi efetivado hoje (2). Argentina se une ao Paquistão como o segundo país no exterior com tecnologia nuclear chinesa presente.

A estatal chinesa China National Nuclear Corp (CNNC) fechou um acordo de US$ 8 bilhões (R$ 42,1 bilhões) com a Argentina para construção da usina nuclear Atucha III usando a tecnologia chinesa Hualong One. O projeto está previsto para começar no final deste ano, segundo a Folha de São Paulo.

O valor do empreendimento atende a parte de engenharia, construção, aquisição, comissionamento e entrega de um reator do tipo HPR-1000, que será implantado cidade de Lima, perto da capital argentina de Buenos Aires, de acordo com a mídia.

"Atucha III terá uma potência bruta de 1.200 MW, com vida útil inicial de 60 anos e permitirá a expansão das capacidades nucleares nacionais", informou o governo argentino.

A Atucha III já está para ser construída há anos, e as negociações estavam paradas desde 2015. No entanto, agora, o negócio foi finalmente fechado.

China National Nuclear Corp. has signed a EPC contract w/ Nucleoeléctrica #Argentina S.A. to build the Atucha III nuclear project using #China's Hualong One tech. A new milestone in🇨🇳🇦🇷civil nuclear cooperation w/ joint efforts to achieve zero carbon emission & green development. pic.twitter.com/Xw6gEWx96P — Permanent Mission of China in Vienna (@ChinaMissionVie) February 2, 2022

A China National Nuclear Corporation assinou um contrato com a Nucleoeléctrica Argentina S.A. para construir o projeto nuclear Atucha III usando a tecnologia Hualong One da China. Um novo marco na cooperação nuclear civil com esforços conjuntos para alcançar emissão zero de carbono e desenvolvimento verde.

Pequim começou a operar seu próprio reator Hualong One na província de Fujian, no sudeste da China. O projeto da Argentina será o segundo local no exterior usando a tecnologia Hualong One depois do Paquistão.