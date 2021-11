Bolívia, Venezuela e Cuba parabenizam Ortega por reeleição na Nicarágua: "venceu a soberania"

Apoie o 247

TeleSur - Os governos de Cuba, Venezuela e Bolívia expressaram suas felicitações a Daniel Ortega, que foi reeleito nas eleições presidenciais nicaraguenses realizadas no domingo passado no país centro-americano.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, reconheceu que as eleições de domingo na Nicarágua foram uma demonstração de soberania e civilidade diante da cruel campanha midiática que, segundo ele, sufoca o povo desse país. O presidente cubano em sua publicação ratificou o apoio de Cuba ao governo de Daniel Ortega.

O chanceler cubano Bruno Rodríguez Parrilla também parabenizou o presidente Ortega, dizendo que reiterou o que chamou de seu firme apoio e solidariedade ao povo irmão e ao governo nicaraguense, que avança apontando para novos objetivos frente à ingerência externa.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também enviou seus parabéns a Ortega, pela inegável vitória da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) nas eleições gerais.

Segundo o presidente venezuelano, a Nicarágua ratificou, por meio do instrumento democrático do voto, sua independência e autodeterminação e ratificou perante o mundo, sua disposição de seguir avançando na Paz, um processo político que garantiu na última década, a restituição dos direitos humanos fundamentais, despojados pela imposição do neoliberalismo.

O Ministério das Relações Exteriores da Bolívia expressou, por meio de um comunicado, sua saudação ao “povo irmão” nicaraguense pela participação e vocação democrática neste domingo.

A Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA-TCP), como um todo, também parabenizou a Nicarágua pelos resultados do domingo, além de ressaltar que esse resultado ocorreu mesmo diante de pressões externas.

EUA não reconhecem resultado

Sputnik - Um alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA disse aos jornalistas na sexta-feira (5) que os EUA manterão sua presença na Nicarágua após a eleição presidencial e pretendem apoiar aqueles que trabalham para restaurar a democracia.

Os Estados Unidos considerarão a Nicarágua uma ditadura se Ortega vencer, afirmando que seu mandato não será considerado democrático, segundo a Reuters.

Os EUA também usarão sua influência em instituições financeiras internacionais contra a Nicarágua e evitarão certas "interações" comerciais consideradas benéficas para o governo nicaraguense, acrescentou o funcionário.

Ele disse que o governo da Nicarágua foi "transparente" ao dizer que usará prisioneiros políticos para pressionar, o que os EUA não aceitarão.

Os comentários foram feitos após a Câmara dos Representantes dos EUA aprovar na quarta-feira (3) a lei RENACER, que imporá sanções contra a Nicarágua e seu acesso a recursos financeiros internacionais.

O projeto, que o presidente Joe Biden ainda não assinou, também pede que ele reconsidere a adesão da Nicarágua ao acordo de comércio livre CAFTA, que permite à Nicarágua exportar produtos a preços baixos para os EUA.

Washington se opõe veementemente à Frente Sandinista de Libertação Nacional, liderada por Ortega desde que chegou ao poder em 1979, derrubando a ditadura da família Somoza, apoiada pelos EUA.