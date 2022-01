Boric coloca na chancelaria chilena inimiga de Venezuela e Nicarágua

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Breno Altman lembrou, nesta sexta-feira, 21, que o presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, colocou na chancelaria do país “uma inimiga de Cuba e Venezuela”. O cargo será ocupado por Antonia Urrejola Noguera, advogada, ex-membra da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (Cidh) e ligada à OEA, que chancelou o golpe na Bolívia em 2019.

“O gabinete anunciado por Gabriel Boric, presidente eleito do Chile, traz maioria feminina e presença da neta de Allende. No entanto, trocou seu eixo de aliança dos comunistas para os velhos partidos de centro-esquerda, apontando para a chancelaria uma inimiga de Cuba e Venezuela”, comentou o jornalista no Twitter.

O gabinete anunciado por Gabriel Boric, presidente eleito do Chile, traz maioria feminina e presença da neta de Allende. No entanto, trocou seu eixo de aliança dos comunistas para os velhos partidos de centro-esquerda, apontando para a chancelaria uma inimiga de Cuba e Venezuela. PUBLICIDADE January 21, 2022

Urrejola Noguera ataca o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, afirmando que ele viola os “direitos humanos” e diz que a Nicarágua, que recentemente reelegeu Daniel Ortega, “não é uma democracia efetiva”. Ela é alinhada com a política dos Estados Unidos para a América Latina.

O próprio Boric já havia demonstrado essa tendência quando negou a parabenização pela vitória eleitoral feita pela Venezuela, alegando também que o governo viola os “direitos humanos”. Em órgãos da grande imprensa norte-americana, ele é apresentado como “nova esquerda”, contrário a Venezuela, Cuba, Nicarágua e outros governos da esquerda latino-americana.

PUBLICIDADE

Apesar do gabinete ser representativo — dos 24 ministros, 14 serão mulheres, entre elas a neta de Salvador Allende, Maya Fernanda Allende, deputada do Partido Socialista, que ocupará a pasta da Defesa — para dirigir a economia chilena, Boric apontou o favorito dos mercados. Mario Marcel Cullel é ex-subdiretor da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE