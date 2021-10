Chile: a um mês da eleição, extrema direita lidera pesquisa; esquerda aparece em 2º

Apoie o 247

Opera Mundi - O candidato de extrema direita à Presidência do Chile, José Antonio Kast, lidera as intenções de voto, com apenas 3 pontos percentuais de vantagem sobre o esquerdista Gabriel Boric, de acordo com uma pesquisa publicada pelo instituo Cadem neste domingo (24/10).

A menos de um mês das eleições, que acontecerão no dia 21 de novembro, o ultradireitista Kast, candidato pelo Partido Republicano, já havia ultrapassado Boric nas pesquisas em meados de outubro e agora aparece com 23% das intenções de voto.

Já o candidato progressista da chapa Apruebo Dignidad vem em segundo lugar, com 20%. As intenções de voto de Boric não aumentaram e nem diminuíram em relação à última pesquisa do dia 18 de outubro. Já Kast subiu 2 pontos percentuais.

Ainda de acordo com a pesquisa, a candidata da Democracia Cristã, Yasna Provoste, aparece em 3º, com 12%, seguida de Sebastián Sichel, candidato governista da chapa Chile Vamos, que tem 7% das intenções de voto.

Dos entrevistados, 26% disseram que ainda estão indecisos. Quando questionados sobre expectativas de quem venceria as eleições, 33% responderam que Boric será o próximo presidente do país, enquanto que 26% acreditam que Kast vencerá as eleições.

Os índices de rejeição, por sua vez, ultrapassam os 50% para todos os candidatos. 56% dos entrevistados afirmam que "definitivamente" não votariam em Kast. Já Boric aparece com 53%, o segundo menor índice de rejeição, só ficando atrás da democrata-cristã Provoste, que tem 51%.

Ultradireita promete governar com partido de Piñera

Diante de seu crescimento nas pesquisas, indicando um possível segundo turno com Gabriel Boric, Kast acenou neste domingo para Sichel, candidato da chapa do atual presidente Sebastián Piñera, e disse que "com certeza" governaria com eles caso fosse eleito.

Abertamente anticomunista e admirador de Donald Trump e Jair Bolsonaro, Kast concorre pela segunda vez à Presidência, tendo disputado em 2017, quando chegou a afirmar que, se estivesse vivo, o ditador Augusto Pinochet "votaria em mim".

Rivalizando com Boric, o ultradireitista aposta agora em sua retórica contra a esquerda para atacar a aliança do candidato com o Partido Comunista e classificar o projeto progressista do rival como fracassado.

Sobre possíveis alianças com o Chile Vamos, Kast afirmou que "há pontos de contato" com as ideias do candidato governista.

"Eles também vão precisar de nós. Estamos abertos para alcançar os melhores acordos para o país, todos vamos ter que estar abertos ao diálogo", disse.

