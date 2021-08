Com crise envolvendo Gabinete de Ministros, Peru Libre chama atos contra o golpismo

Prensa Latina, com Telesur - A possibilidade de mudanças ministeriais, exigidas por opositores, é objeto de versões contraditórias nesta terça-feira, 24, no Peru, dois dias depois do gabinete ministerial se dirigir ao Parlamento em busca de sua indispensável ratificação.

Ao mesmo tempo, meios de comunicação ligados ao setor da oposição, que exige a saída de vários ministros, continuaram a interrogar membros da primeira equipe ministerial, o que parece ter sido encorajado pela saída, na semana passada, do progressista chanceler Héctor Béjar.

Neste contexto, o deputado Guillermo Bermejo, do partido governante Peru Libre, que se opôs a ceder às pressões da direita por substituições, confirmou que o presidente decidiu adiar para depois da crucial apresentação dos ministros ao Parlamento .

'Hoje nosso presidente Pedro Castillo me confirmou que vamos para o voto de confiança do gabinete. Ele não pretende trair seu povo. As mudanças serão feitas quando ele decidir, sem qualquer pressão', escreveu Bermejo no Twitter.

A mídia local confirmou que Castillo se encontrou com Bermejo na segunda-feira, 23, à noite no palácio do governo por uma hora e meia.

A reunião foi realizada no final de um dia em que o presidente recebeu a líder do partido co-governante Novo Peru (NP), Verónika Mendoza, cujo grupo na semana passada levantou a defesa do Governo e do gabinete contra um ataque golpista.

Ao mesmo tempo, diversos meios de comunicação destacam que o chefe de Estado avalia as mudanças de vários de seus colaboradores e fontes próximas ao ambiente governamental, chegando mesmo a afirmar que pediu a renúncia.

Por sua vez, o jornal El Comercio, somado à exigência de mudanças, afirmou que Castillo pediu ao primeiro-ministro, Guido Bellido, sua renúncia e a de três ministros. Bellido, no entanto, o convenceu de que é melhor esperar que o Parlamento conceda sua confiança ou negue antes de fazer alterações.

De acordo com a Constituição, se o legislativo negar duas vezes sua confiança ao gabinete ministerial, o presidente terá o poder de dissolver o Parlamento e convocar novas eleições legislativas.

O presidente disse em uma reunião de governadores regionais, na qual Bellido também compareceu, que o Gabinete Ministerial comparecerá ao Congresso na quinta-feira "e esperamos que nos apoie", sem maiores detalhes.

Ontem à noite, num encontro com o Partido Magisterial y Popular, em processo de organização pelo setor dos professores que o apoiam, Castillo disse que “qualquer que seja a resposta do Congresso, estaremos convosco para orientar este governo”.

Peru Libre convoca marcha contra o golpe

O secretário-geral do partido Peru Libre, Vladimir Cerrón, convocou na segunda-feira uma marcha contra o que chama de sabotagem em curso para desmantelar o gabinete proposto pelo presidente Pedro Castillo, chefiado por Guido Bellido como primeiro-ministro.

Cerrón denunciou que se trata de uma tentativa de substituir Guido Bellido, como presidente do Conselho de Ministros, por um ex-Ministro da Justiça que seria incorporado ao Governo e cujo nome não mencionou.

A denúncia do líder do Peru Libre ocorre no preâmbulo da apresentação do gabinete ao Congresso, para que o Legislativo lhe dê confiança, processo que foi mediado pela renúncia do chanceler Héctor Béjar, na semana passada, em decorrência de uma campanha de pressão da mídia.

“Desapontar as expectativas do povo seria fazer deste governo um segundo ‘humalismo’ [referência ao ex-presidente Ollanta Humala], dando continuidade às políticas neoliberais ou incorporando um ex-ministro da Justiça que iniciou uma sabotagem contra o primeiro-ministro, ansiando por essa posição e disposto a reconciliar seja ela qual for”, escreveu Cerrón no Twitter.

Nesse contexto, Vladimir Cerrón, convocou as bases de seu grupo para uma mobilização em apoio ao Gabinete Ministerial presidido por Bellido, contra a vacância presidencial, que se pretende aplicar contra Pedro Castillo, e ao que chamou de imposição de um novo caminho.

A convocação chama mobilização para a próxima quinta-feira (o mesmo dia da apresentação do gabinete de Guido Bellido ao Congresso) na Plaza San Martín em apoio ao que ele chamou de Gabinete de todos os sangues.

Convocamos a todas las bases orgánicas del Partido para defender al Gobierno Popular y al Gabinete Bellido, contra la vacancia y la imposición de una nueva Hoja de Ruta. ¡Movilización ya! pic.twitter.com/xBXR6bI0DL — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) August 23, 2021

Desde a semana passada, Cerrón já vinha criticando a saída forçada de Béjar, que, segundo ele, expressa uma tentativa de mudar o curso do governo eleito pelo povo peruano e levá-lo a um segundo "humalismo", em referência ao que o anterior presidente fez.Ollanta Humala.