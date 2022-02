Crise se acentua no governo Castillo após renúncia do ministro da Economia do Peru

Apoie o 247

(Sputnik) – Na tarde de 31 de janeiro, o presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou repentinamente a renovação total de seu gabinete ministerial, sem dar explicações solventes, mas abrindo um novo capítulo crítico em seu governo.

"Como sempre anunciei em meus discursos, o gabinete (ministerial) está sendo constantemente avaliado. Por isso, decidi renová-lo e formar uma nova equipe", comunicou o chefe de Estado por meio de sua conta no Twitter, demitindo assim o então primeira-ministra Mirtha Vásquez.

Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de @MirtyVas y ministros de Estado. Seguiremos por el camino del desarrollo por el bien del país.

O que realmente aconteceu e o que esconde a decisão repentina de Castillo? Como a ex-primeira-ministra Vásquez destacou em sua carta de demissão – sabe-se que Vásquez havia decidido renunciar antes que o presidente a afastasse do cargo – sua renúncia se deve a uma crise dentro do Ministério do Interior que é "a expressão de um problema corrupção estrutural em várias instâncias do Estado".

O que Vasquez quer dizer com isso? Para entender, é preciso voltar ao início de novembro de 2021, quando o presidente nomeou o advogado Avelino Guillén como ministro do Interior, ex-procurador respeitado por seu trabalho durante o julgamento contra o ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), onde o condenou a 25 anos de prisão em 2009 por crimes contra a humanidade cometidos durante seu mandato.

Problemas do Interior

Guillén entrou na pasta em novembro, com o general da Polícia Nacional do Peru (PNP), Javier Gallardo, nomeado em setembro pelo presidente Castillo como comandante geral da referida instituição, vinculada ao Ministério do Interior.

De acordo com uma investigação jornalística do jornal local El Comercio, assim que Gallardo começou a fazer mudanças no PNP, principalmente na Divisão de Investigações de Crimes de Alta Complexidade (Diviac), divisão do PNP encarregada de investigar crimes, entre eles os do caso Lava Jato e de Los Dinámicos del Centro, uma máfia na qual estariam envolvidos vários membros do partido no poder Peru Libre (esquerda).

Além disso, de acordo com uma denúncia do ex-vice-comandante-geral do PNP, Javier Bueno, Gallardo estaria recebendo propinas entre 25.000 e 40.000 dólares por ser promovido ao posto de general, além de querer aposentar generais e comandantes-chave no PNP, algo a que o então Ministro do Interior Guillén se opôs.

De acordo com uma investigação do meio de comunicação local IDL Reporteros, em 12 de janeiro deste ano a situação dentro do PNP tornou-se insustentável devido à luta entre o ministro Guillén e o contestado comandante geral Gallardo, pelo qual o primeiro pretendia aposentar o segundo.

IDL Reporteros destacou que em 14 de janeiro Guillén se encontrou com o presidente Castillo para pedir-lhe apoio e ordenar a aposentadoria de Gallardo, bem como a nomeação de um novo comandante geral do PNP, mas o presidente simplesmente o ignorou. , e deixou seu ministro sem apoio, que não tinha garantias sólidas para sua gestão.

Após a reunião de 14 de janeiro, na sexta-feira 28 de janeiro, cansado de o presidente não atender seu pedido, o ministro Guillén apresentou sua carta de renúncia ao cargo, que foi aceita pelo presidente apenas no domingo, 30, não sem antes oferecer Guillén para aposentar Gallardo e pedir-lhe para ficar, uma ação tardia porque para Guillén não havia como voltar atrás.

Tudo desmoronou

Chega-se assim a segunda-feira, 31 de janeiro, e a primeira-ministra, Mirtha Vásquez, que apoiou Guillén e exigiu que lhe fosse dado apoio presidencial, decidiu renunciar, embora Castillo decida agüentar sua resposta e, surpreendentemente, anunciar um total troca de ministros, com o único argumento de que "o gabinete está em constante avaliação".

O chefe de Estado não mencionou que tipo de avaliação do gabinete fez, que resultados de gestão ou ministros deficientes encontrou na suposta avaliação; Em suma, ele não deu explicações sobre uma decisão extremamente importante, embora a ex-primeira-ministra Vásquez já tenha dado razões específicas em sua carta de demissão, na qual apontava problemas de corrupção no Ministério do Interior.

Com o iminente novo gabinete, do qual não se sabe quem serão os membros, o governo de Castillo já teria três conselhos de ministros em apenas seis meses desde que assumiu o cargo, o equivalente a um novo gabinete a cada dois meses, algo que diz um muito sobre a instabilidade e o caos que caracterizam um presidente cada vez mais resistido pelos cidadãos, com percentuais de reprovação que ultrapassam os 60%.

É claro que essa nova crise no Executivo já está sendo aproveitada pelos inimigos políticos de Castillo no Congresso, que estão sugerindo que, agora, o presidente seja afastado por causa constitucional de incapacidade moral, como tentaram fazer no ano passado.