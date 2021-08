Governo do México fortalece petrolífera estatal do país contra desmonte neoliberal

O presidente do México, López Obrador, disse ainda que a estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) está "superando" a crise herdada pelos governos "neoliberais" que buscavam "privatizar o petróleo" edit

Sputnik - O México deixará de vender petróleo cru no exterior e só extrairá o necessário para produzir a gasolina necessária ao país, anunciou o presidente do país, Andrés Manuel López Obrador.

“Este ano vamos acabar com a média de 1.800 mil barris por dia e também estabelecemos uma meta de não extrair mais de dois milhões de barris, porque só vamos extrair o que vai ser necessário para produzir gasolina no México, porque não vamos mais vender petróleo cru no exterior e vamos comprar gasolina e diesel, vamos dar valor agregado à matéria-prima”, disse ele em entrevista coletiva em 26 de agosto.

O presidente disse ainda que a estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) está "superando" a crise herdada pelos governos "neoliberais" que buscavam "privatizar o petróleo".

"Felizmente, o povo do México disse 'chega' e o alarme tocou, a campainha, a mudança ocorreu e nos dedicamos a fortalecer a Pemex e a Comissão Federal de Eletricidade e já tiramos a Pemex do buraco em que estava; porque Em 14 anos consecutivos, a produção caiu, 14 anos, e chegamos, a queda parou e estamos mais uma vez extraindo mais petróleo”, disse.

O presidente frisou que os custos de produção diminuíram significativamente graças à descoberta de novas jazidas.

“O investimento é orientado onde o petróleo está em terra e em águas rasas, no sudeste e estamos baixando o custo de extração, já estamos extraindo petróleo a um custo de quatro dólares o barril e a média é de 10 e 12 dólares de extração por falta de planejamento, porque o que importava para eles não era extrair petróleo, mas entregar contratos para empresas e fazer negócios, o que predominava era a corrupção”, disse.

Além disso, ele garantiu que a produção de petróleo será restabelecida em breve, após o incêndio registrado em 22 de agosto em uma plataforma de petróleo no litoral de Campeche.

“Agora estamos descobrindo novas jazidas em terrenos, em águas rasas e, apesar desse acidente, a produção vai se recompor em breve e vamos cumprir nosso plano este ano”, finalizou.

Acidente em Campeche

Em 22 de agosto, foi registrado um incêndio em uma plataforma da Pemex em Campeche. O saldo foi de cinco mortos, mais seis feridos e dois continuam desaparecidos. O incidente ocorreu enquanto as empresas COTEMAR e BMCI realizavam tarefas de manutenção preventiva, limpeza das linhas dos cabeçotes de sucção e descarga de gás dos compressores das bombas pneumáticas; Com isso, foi paralisada a produção de 421 mil barris de óleo por dia.