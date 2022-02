Nicarágua e Rússia negociam acordo de energia nuclear

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Uma delegação da Corporação Estatal de Energia Atômica da Federação Russa (Rosatom) está na Nicarágua para estabelecer projetos de cooperação para o desenvolvimento de programas de saúde, energia e agricultura, confirmou nesta quarta-feira o governo do país centro-americano.

“As reuniões têm como objetivo estabelecer planos de trabalho para desenvolver projetos de cooperação nas áreas de energia, saúde e agricultura”, além de promover a capacitação técnica e profissional da Comissão Nacional de Energia Atômica da Nicarágua, informou o Executivo.

O assessor presidencial de Investimentos, Laureano Ortega; o Ministro de Energia e Minas, Salvador Mansell; o chefe do Instituto Nicaraguense de Previdência Social, Roberto López; a ministra da Saúde, Martha Reyes, e o coordenador do Instituto Nicaraguense de Tecnologia Agropecuária (INTA), Bosco Castillo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o comunicado da Nicarágua, a cooperação da Rosatom está delineada para o desenvolvimento de projetos de investimento em energias renováveis ​​e projetos de saúde com fornecimento de tecnologias nucleares para o atendimento de pessoas com câncer.

A cooperação russa através do uso de energia atômica está projetada no campo da agricultura "para o fornecimento e aplicação de produtos nucleares, como o uso de isótopos e técnicas de radiação para combater pragas e doenças", aumentar a produtividade das culturas, a produção pecuária e a proteção de recursos hídricos, bem como a segurança e autenticidade dos alimentos, detalhou o governo nicaraguense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A delegação da Federação Russa (cujos especialistas não foram identificados) também teve um encontro com o ministro das Finanças e Crédito Público, Iván Acosta.

O intercâmbio entre as nações é realizado no âmbito da Comissão Mista entre Rússia e Nicarágua para o desenvolvimento econômico e comercial e cooperação técnico-científica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE